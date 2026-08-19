Ravindra Jadeja: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 2021ರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋ-ಬಾಲ್ ಎಸೆದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2021ರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಒಟ್ಟು 84 ನೋ-ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೌಮನ್ ಅಲಿ 40 ನೋ-ಬಾಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಜಡೇಜಾ ಅವರ ನೋ-ಬಾಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬೌಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಜಡೇಜಾ ದಾಖಲೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೋ-ಬಾಲ್ ಎಸೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುತ್ತವೆ.
2021ರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋ-ಬಾಲ್ ಎಸೆದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮುನ್ನಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
* ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (ಭಾರತ) – 84
* ನೌಮನ್ ಅಲಿ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) – 40
* ಲಸಿತ್ ಎಂಬುಲ್ಡೆನಿಯಾ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) – 33
* ಜಾಕ್ ಲೀಚ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) – 19
* ಜೋಮೆಲ್ ವಾರಿಕನ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್) – 17
* ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ) – 17
ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ನೌಮನ್ ಅಲಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 44 ನೋ-ಬಾಲ್ಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಅಂತರ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧವೂ ಜಡೇಜಾ ಮಿಂಚು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಗಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ 21 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾನವ್ ಸುಥಾರ್ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 284 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 178 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.
350 ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 350 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 350 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಐದನೇ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಮತ್ತು 350 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳ ಸಾಲಿಗೂ ಜಡೇಜಾ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಜಡೇಜಾ
ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 2012ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲೂ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ಅವರು ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಡೇಜಾ ಅವರ 350 ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, 2021ರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋ-ಬಾಲ್ ಎಸೆದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಎಂಬ ಅಂಕಿಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ‘ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ’ಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.