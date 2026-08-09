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ಕುಲ್ದೀಪ್ ಬೌಲಿಂಗ್, ಜಡ್ಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌… ಗಂಭೀರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೈರಲ್!

Ravindra jadeja : ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸದಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 09, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:26 PM IST
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಬೌಲಿಂಗ್, ಜಡ್ಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌… ಗಂಭೀರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೈರಲ್!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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