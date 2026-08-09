/ಕುಲ್ದೀಪ್ ಬೌಲಿಂಗ್, ಜಡ್ಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌… ಗಂಭೀರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೈರಲ್!

Ravindra jadeja :ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸದಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಸುಲಭವಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ 'ಸರ್' ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕೇಕ್ ತುಂಡು. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಸಹ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗಂಭೀರ್ ನಕ್ಕಿದ್ದು ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ತಂಡ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇಲೆವೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮೋಜಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರು. ಜಡೇಜಾ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಸಹ ಚೈನಾಮನ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ರನ್-ಅಪ್, ತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಖಭಾವಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕರಿಸಿದರು.
#1 All-rounder for a reason.😂
Ravindra Jadeja can bat, bowl, field, and apparently, crack Gautam Gambhir too. 😆
Watch Day 3 of SLC XI vs #TeamIndia tomorrow, 10 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV pic.twitter.com/TWbJzVPEed
— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 8, 2026
ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್, ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೋನಿ ಲಿವ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಡೇಜಾ ಜನರನ್ನು ನಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜಡೇಜಾ 7 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ನಂತರ, ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ವೇಗಿ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಸತತ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 36 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು, ಇದು ಗಂಭೀರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿತು.
ಗಾಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅಜೇಯ 142 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (2) ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ (1) ಶೋಚನೀಯವಾಗಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಎರಡನೇ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 357 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪಿನ್ ವಿಭಾಗ..
ಶ್ರೀಲಂಕಾ XI ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು 363/8 ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿತು. ಭಾರತದ ವೇಗದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಮುಖ ಹೊರೆ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಜಡೇಜಾ (2/64), ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ (2/76) ಮತ್ತು ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ (2/33) ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಂಡವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಮುಂಬರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.