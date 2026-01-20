ಕೊಹ್ಲಿ- ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ವಿದಾಯ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನು ಬಲಹೀನ..

Ravindra Jadeja: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 41 ರನ್ಗಳಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಿದ್ದರೂ, ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಸರಣಿಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿದಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಉದ್ಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಮೇಲಿರುವಾಗಲೇ, ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಜಡೇಜಾ, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಅವರಿಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದೆ. ಸರಣಿಯ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಾಸರಿ 14.33, ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಕೇವಲ 66.15. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ 22 ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ (50) ಮಾತ್ರ ಜಡೇಜಾಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ತಮ್ಮ 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 23 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೂರ್ಣ 10 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 6 ರ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ 141 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಜಡೇಜಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಒಳಾಂಗಣ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ನಿಂದ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೋಳ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅವರ ಶಾಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೈಗೆ ಬಿತ್ತು.
ಇದು ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಪವರ್-ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಪ್ರಕರಣವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.ಆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ.
