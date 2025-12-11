Ravindra jadeja wife: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರರ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಕಿಕ್ರೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ರವೀಂದ್ರಾ ಜಡೇಜಾ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರನಾಗಿದ್ದು ಇವರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೂ ಸೈ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೂ ಸೈ ಅನ್ನೋ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರರ.. ಈಗಾಗಲೇ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿಕ್ರಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಭಾರತ ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಟೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೇ ಇವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಟವಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಳಗವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಹೌದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಟವಾಡಿ ಐದು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರ ಎಂ. ಎಸ್ ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ಜಡೇಜಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಳಗವಿದೆ.. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಟವಾಡುವಾಗ ಆನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಆಟ ನೋಡಲು ಕಾಯುವವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ..ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಶೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಪತ್ನಿ ರಿವಾಬಾ ಜಡೇಜಾ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಬರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನ ಹೊಗಳುವಾಗ ವಿದಾತ್ಮಾಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ನನ್ನ ಪತಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇತರರ ಆಟಗಾರರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಡೇಜಾ ಅವರು ಕಿಕ್ರೆಟ್ ಆಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಂಡನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಂಡನನ್ನ ಹೊಗಳುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇತರೆ ಆಟಗಾರರು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿವಾಬಾ ಜಡೇಜಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ತ ಗುಜರಾತ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಟೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಇನ್ನುಳಿದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಿವಾಬಾ ಜಡೇಜಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರೋದು ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿದೆ.
