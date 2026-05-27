ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.
RCB Bhuvneshwar Kumar takes 26 wickets: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಫೇಸರ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಅವರ ಬಳಿಯೇ ಇದೆ.
ಧರ್ಮಶಾಲಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು 93 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿಯು 255 ರನ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಎದುರಾಳಿಗೆ ನೀಡಿತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದರು. ಗುಜರಾತ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರಣರಾದರು. ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ತೇವಾಟಿಯಾ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿತು.
ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 15 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 26 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎರಡನೇ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 2021 ರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 32 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ್ ಕೂಡ 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 26 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
RCB ಪರ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಸ್
32 ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ (2021)
26 ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ (2026) *
26 ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ (2022)
23 ಆರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ (2013)
23 ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ (2015)
