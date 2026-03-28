SRH vs RCB Live Score : ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಿವೀಸ್ ವೇಗಿ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳು ಜೋಶ್ ಹೇಜಲ್ವುಡ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಡಫಿ, ತಮ್ಮ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ SRH ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದರು.
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಡಫಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಮೇಲುಗೈ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಹ್ಲಿ ಅಲ್ಲ RCB ಈ ಸ್ಪೋಟಕ ಆಟಗಾರ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ಗೆಲುವು ಕಷ್ಟ..! SRH ಮೊದಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ ವಿಕೇಟ್
ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹಾಗೂ ಹೆಡ್ (11 ರನ್) ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೇವಲ 29 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಡಫಿ, ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಒಟ್ಟು 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 22 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ ಡಫಿ, ಹೇಜಲ್ವುಡ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಮರ್ಥ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಸಿಬಿ vs ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, RCB ಬೌಲರ್ಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ SRH ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ನಲುಗಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..