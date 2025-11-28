English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • RCB ಟೀಮ್‌ಗೆ ಅರುಂಧತಿ ಎಂಟ್ರಿ.. ವಿಶ್ವಕಪ್‌- 11ರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುಜರಾತ್‌ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಕೊನೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಾಲಾದರು.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Nov 28, 2025, 03:22 PM IST
  • ಈ ಸಲ ನಾಲ್ವರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ
  • ಕಳೆದ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಪಡೆ
  • ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಗುಜರಾತ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ

ಕೃಪೆ; RCB

2026ರ ಮಹಿಳಾ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು, ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಿಳಾ ತಂಡ, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ (substitute) ಆಗಿದ್ದರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?. 

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿನ ಆರ್‌‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿಗೆ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಬ್‌ಸ್ಟಿಟೂಟ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಅರುಂಧತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಉತ್ತಮ ಮೀಡಿಯಂ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಉರುಳಿಸಿ ತಿರುವು ನೀಡುವ ಚಾಣಕ್ಷತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡ, ಅವರನ್ನು ಈ ಸಲ ರಿಟೇನ್ಶನ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೀಮ್‌ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರುಂಧತಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಹರಾಜು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಆದರೆ ಗುಜರಾತ್‌ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡೆವೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್‌ ನಡೆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ.. ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಸರ! 

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮಸ್ತ್‌ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಲೀಗ್‌ನ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಬ್‌ಸ್ಟಿಟೂಟ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅರುಂಧತಿ ಅವರು, ಬೌಂಡರಿ ಬಳಿ ಫುಲ್‌ ಲೆಂಗ್ತ್‌ ಡೈವ್‌ ಮಾಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಶರ್ಮಿನ್‌ ಅಖ್ತರ್‌ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಈಗಲೂ ವಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPLಗೆ ಭಾರೀ ಸಿದ್ಧತೆ.. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡ್ತಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.!  

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ಟೀಮ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ನಾಯಕಿ), ರಿಚಾ ಘೋಶ್‌ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್),‌ ಎಲ್ಲಿಸಾ ಪೆರ್ರಿ, ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟೇಲ್‌, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್‌, ನದಿನೆ ಡೇ ಕ್ಲೆರ್ಕ್‌, ರಾಧ‌ ಯಾದವ್, ಲೌರೆನ್‌ ಬೆಲ್‌, ಲಿನ್ಸೇ ಸ್ಮಿತ್‌, ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್‌, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಪೂಜಾ ವಸ್ತ್ರಾಕರ್‌, ಗ್ರೇಸ್‌ ಹ್ಯಾರಿ, ಗೌತಮಿ ನಾಯಕ, ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಕುಮಾರ್‌, ಡಿ ಹೇಮಾ ಲತಾ 
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

RCB squad updatedWPL Auction 2026Arundhati ReddyRCB squadArundhati Reddy RCB

