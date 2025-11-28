2026ರ ಮಹಿಳಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು, ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಿಳಾ ತಂಡ, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ (substitute) ಆಗಿದ್ದರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?.
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿನ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿಗೆ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟೂಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಅರುಂಧತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಉತ್ತಮ ಮೀಡಿಯಂ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಉರುಳಿಸಿ ತಿರುವು ನೀಡುವ ಚಾಣಕ್ಷತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ, ಅವರನ್ನು ಈ ಸಲ ರಿಟೇನ್ಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಟೀಮ್ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರುಂಧತಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಹರಾಜು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಆದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡೆವೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ ಲೀಗ್ನ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟೂಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅರುಂಧತಿ ಅವರು, ಬೌಂಡರಿ ಬಳಿ ಫುಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಡೈವ್ ಮಾಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಶರ್ಮಿನ್ ಅಖ್ತರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಈಗಲೂ ವಲ್ಡ್ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ನಾಯಕಿ), ರಿಚಾ ಘೋಶ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಎಲ್ಲಿಸಾ ಪೆರ್ರಿ, ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟೇಲ್, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್, ನದಿನೆ ಡೇ ಕ್ಲೆರ್ಕ್, ರಾಧ ಯಾದವ್, ಲೌರೆನ್ ಬೆಲ್, ಲಿನ್ಸೇ ಸ್ಮಿತ್, ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಪೂಜಾ ವಸ್ತ್ರಾಕರ್, ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿ, ಗೌತಮಿ ನಾಯಕ, ಪ್ರತ್ಯೂಷಾ ಕುಮಾರ್, ಡಿ ಹೇಮಾ ಲತಾ