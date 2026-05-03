RCB captain Smriti Mandhana luxurious house: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕೇಳಿಸುವಂತಹ ಹೆಸರು. ಈ ಹೆಸರಿನ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಹರಿಯುವ ರನ್ಗಳ ಹೊಳೆ ನೋಡುಗರನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಮಂಧಾನ ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಊರು ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಸ್ಮೃತಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಂತಹ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೋ, ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮೇನ್ ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು SM 18 ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಕೋಣೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಸೋಫಾ ಇದೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮರದ ದೀಪವಿದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಈ ಸ್ಥಳವಿದು. ಸ್ಮೃತಿಯ ಮನೆಯ ಕೋಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಗೆದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೋಫಿಗಳು, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಬಹುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪದಕಗಳಿವೆ.
ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ವಾಕ್-ಇನ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಜಾಕೆಟ್ಗಳು, ಶರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೂಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸನ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಮರದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಹಾಸಿಗೆ ಇದೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳಿವೆ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ. ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಮ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸೆಟಪ್, ಡಂಬ್ಬೆಲ್ಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳು ಇವೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.