  • ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ RCB ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ, ಓಡಿ ಹೋದ KSCA ಸದಸ್ಯ.. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರೆಸ್ಟ್‌!

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ RCB ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ, ಓಡಿ ಹೋದ KSCA ಸದಸ್ಯ.. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರೆಸ್ಟ್‌!

ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿಜಯಿ ಆಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 17, 2026, 06:44 PM IST
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತೆ ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ
  • ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ
  • ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ RCB ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ, ಓಡಿ ಹೋದ KSCA ಸದಸ್ಯ.. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರೆಸ್ಟ್‌!
ಕೃಪೆ; RCB

Chinnaswamy stadium canteen staff arrested: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಹಾಗೂ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಮಾರಾಟದ ಸಂಬಂಧ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೋಟೆಲ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ (KSCA)ಯ ಸದಸ್ಯ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. 

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದ ಶ್ರೀಲಕ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಎನ್ನುವವರನ್ನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ಗಣೇಶ್‌ ಹರೀಕೇಶ್‌ ಅವರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ದಂಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಳಿ ನೂರು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ರೆಡ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆರೋಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಒಂದೊಂದು ಟಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು 15,000 ರಿಂದ 19,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಿರಂಗೊಂಡಿದೆ. 

ವಿಚಾರಣೆಯಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌, ಈ ಎಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡು ಎಂದು ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಸದಸ್ಯ ಗಣೇಶ್‌ ಹರಿಕೇಶ್‌ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇತ್ತ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಸದಸ್ಯ ಗಣೇಶ್‌ ಹರಿಕೇಶ್‌ ಎಸ್ಕೇಪ್‌ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. 

ಇಷ್ಟೊಂದು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? 

ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರಂದು ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ವೊಂದರ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಈ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 50 ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮೂಲದ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

Bhimappa

Bhimappa

IPL 2026Bengaluru Chinnaswamy StadiumIPL ticketsIPL RCB ticket sales in blockChinnaswamy canteen staff arrested

