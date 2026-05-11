RCB coach andy flower fined: ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ IPLನ 54ನೇ ಪಂದ್ಯ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಡುವೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಣರೋಚಕ ಗೆಲುವಿನ ನಡುವೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೋಚ್ಗೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ದಂಡವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
RCB coach andy flower fined: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 54ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು 20ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 167ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು..ಈ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 20ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 168 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ 15 ಪ್ರತಿಶತ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು, ಆರ್ಸಿಬಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (ಎಂಐ) ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. "ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್,ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಹಂತ 1 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ 15% ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೀಡಿತಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ರನ್ ಓಡದ ಕಾರಣ ಟಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೋರ್ ಆ್ಯಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಡಗೌಟ್ ಬಳಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕಿಳಿದರು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ ಬಾವಾ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ಎರಡು ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳಿತು.ಮುಂಬೈ ತಂಡವು 166/7 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ನಮನ್ ಧೀರ್ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಅಮೋಘ ಅರ್ಧಶತಕವು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎರಡನೇ 'ತವರು' ರಾಯ್ಪುರದ ಶಹೀದ್ ವೀರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿತು.
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಇದು ನಮಗೆ ಎರಡು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು 4-23 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. 36 ವರ್ಷದ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದರು.
5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ಪಾಂಡ್ಯ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 73 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 18ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎ.ಎಂ. ಗಜನ್ಫರ್ ಎಸೆದ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ವೈಡ್, ನೋ-ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಸಿಕ್ಸರ್ ರಸಿಕ್ ಅವರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು, ಮುಂಬೈ ತಂಡವು 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.