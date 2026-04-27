ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ.
RCB vs DC Powerplay: ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತವರಿನ ಅಂಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಾಡಿದೆ. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಕೇವಲ 75 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣುಮುಕ್ಕಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ನಗರದ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಓಪನರ್ಗಳಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಲ್ ಪರಾಖ್ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಒಂದು ರನ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ, ಸಾಹಿಲ್ ಪರಾಖ್ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ಹೊರ ನಡೆದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡವೆಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಹೆಸರು ಪಡೆಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ ತಂಡವೆಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರನ್ ಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯದ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನು ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 16 ರನ್ ಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೀಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 13 ರನ್ ನೀಡಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಜನ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿರೋದು ಟೀಮ್ ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಓಪನರ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಕೇವಲ ಐದು ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಇದರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ 16.3 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 75 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದ ತಂಡಗಳು (1-6 ಓವರ್ಗಳು)
ಡೆಲ್ಲಿ vs ಆರ್ಸಿಬಿ- 13 ರನ್
ಆರ್ಆರ್ vs ಆರ್ಸಿಬಿ- 14
ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ vs ಆರ್ಆರ್- 14
ಸಿಎಸ್ಕೆ vs ಕೆಕೆಆರ್- 15
ಸಿಎಸ್ಕೆ vs ಆರ್ಸಿಬಿ- 16