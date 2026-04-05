ನಾನಾ..ನೀನಾ ಎನ್ನುವಂತೆ CSKಗೆ ಚಚ್ಚಿದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಸಾಲ್ಟ್‌, ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಜತ್!

Salt, Padikkal and Rajat batted explosively: ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 250 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತರೂ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿತು. ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಬ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೊಡೋ ಒಂದೊಂದು ಏಟಿಗೂ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಓಪನರ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೀಸಿದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಫಿಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು, 30 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 46 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಫೋರ್, 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿವೆ.
ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಕೂಡ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು, 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 48 ಬಾರಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ತಂಡ ಎನಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಒಟ್ಟು 19 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು, ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, 3 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 8 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 70 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು.
