ರಣರೋಚಕ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ RCB ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ!

ವಡೋದರಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿತು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 27, 2026, 01:34 PM IST
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣದ ಎಳೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ
  • ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಸೋಲಿನ ಭಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ರಿಚಾ
  • ಮುಂಬೈ ಪರ ಅಮೋಘವಾದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌

ರಣರೋಚಕ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ RCB ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ!

ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ನ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ಟೀಮ್‌ ವಿರುದ್ಧ ರಣ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಕೇವಲ 15 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ರಿಚಾ ಘೋಷ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅಬ್ಬರ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಯ ಬೀಳಿಸಿತ್ತು. T20 ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಆಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು, ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್ ರಿಚಾ‌ ಘೋಷ್‌ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಆಗಿದೆ. ರಿಚಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್‌ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಬ್ಬರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್‌ ಇಂತಹ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಸೋತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ನಾನು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆಗಿತ್ತು. ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ನ್ಯಾಟ್‌ ಸಿವರ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಬ್ರಂಟ್‌ ಒಂದೇ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಮೂರು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಯುವತಿಯರು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಬ್ರಂಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಮೊದಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉನ್ನತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮುಂಬೈ ಜೊತೆಗಿನ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವತಿಯರು ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲಾರೆನ್‌ ಬೆಲ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಇತರೆ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ನಾಡಿನ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೆಂಚುರಿ.. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆ, ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬ್ರಂಟ್‌!

ನಾವು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೇ ನೇರ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಬ್ರಂಟ್‌ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನ.. ಈ ಲೇಡಿ ದಂಪತಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಇದೆ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Smriti Mandhana statementNat Sciver Brunt centuryRicha Ghosh 90WPL Latest NewsMumbai Indians Women win

