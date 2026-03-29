ಈಗ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಇವರೇ ಕ್ರಶ್!.. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಡಗಿ ಹವಾ ಹೇಗಿತು ಗೊತ್ತಾ?

RCB Fans crush: RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕ್ರಶ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸುಂದರಿಯೊಬ್ಬರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..ನಿನ್ನೆ ತವರು ಮೈದಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ RCB SRH ಪಂದ್ಯ ನಡೆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಬೆಡಗಿಯ ಹವಾ ಬೇರೆದೆ ಆಗಿತ್ತು..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 29, 2026, 02:06 PM IST
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕ್ರಶ್‌ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬೆಡಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ
  • ಈ ಸುಂದರಿಯ ಹವಾಗೆ ಅಭಿಮಾನಗಳ ದಿಲ್‌ರಂಗಿಲಾ
  • ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಶೇಕ್‌ ಶೇಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಂದರಿ

ಈಗ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಇವರೇ ಕ್ರಶ್!.. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಡಗಿ ಹವಾ ಹೇಗಿತು ಗೊತ್ತಾ?

RCB Fans crush: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ (ABG) ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟವು 1.78 ಬಿಲಿಯನ್ USD (ಸುಮಾರು 16,706 ಕೋಟಿ ರೂ.)ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರುಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾಗಿದೆ.

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ (ABG) ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟವು ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಿಂದ 1.78 ಬಿಲಿಯನ್ USD (ಸುಮಾರು 16,706 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಗೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ, 15.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 202 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ವೇಗದ ತಂಡವಾಗಿದೆ.

ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಗಳಾದ ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಯಮನ್ ಬಿರ್ಲಾ ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ದಾಖಲೆಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಯಮನ್ ಎದ್ದು ನಿಂತು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಟ್ರೆಂಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. 

ಅತ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಪ್ಪಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕ್ರಶ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಇತ್ತ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಕುಳಿತು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನ ದಿಲ್‌ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಅನನ್ಯಾ ದೇಶದ ಟಾಪ್ -10 ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.1994 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅನನ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ, ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ತಾಯಿ ನೀರ್ಜಾ ಬಿರ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಅದ್ವೈತೇಶ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು 17 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನನ್ಯಾ ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 'ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೈಕ್ರೋಫಿನ್' ಎಂಬ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸದ್ಯ ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳ ಕ್ರಶ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

