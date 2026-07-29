Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /RCB ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಪವರ್‌ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕಾ.. ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್‌ 1, CSK, MI ಸ್ಥಾನ?

RCB ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಪವರ್‌ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕಾ.. ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್‌ 1, CSK, MI ಸ್ಥಾನ?

ಬ್ಲಾಕ್‌ಸ್ಟೋನ್‌, ಬೋಲ್ಟ್‌ ವೆಂಚರ್ಸ್‌, ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್‌ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್‌ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು 17 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದವು.

Written ByBhimappa
Published: Jul 29, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:38 PM IST
RCB ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಪವರ್‌ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕಾ.. ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್‌ 1, CSK, MI ಸ್ಥಾನ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಜನತೆಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ : 'ಯುವನಿಧಿ' ಭತ್ಯೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ, ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
Yuva Nidhi Scheme7 min ago
2
Adike Market Price39 min ago
3
GBA Veterinary Ambulance Bengaluru48 min ago
4
rajya sabha live1 hr ago
5
KRS Protest1 hr ago