/RCB ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಪವರ್‌ ಡಬಲ್‌ ಧಮಾಕಾ.. ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್‌ 1, CSK, MI ಸ್ಥಾನ?

RCB hits brand jackpot, Value increases: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನ ತಂಡಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮೌಲ್ಯವೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಹೌಲಿಹಾನ್ ಲೋಕೆ (Houlihan Lokey), 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಮೌಲ್ಯವೂ ಶೇ. 11.4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 20.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ 197,024.68 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೀಗ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೌಲ್ಯವೂ 10.3% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 4.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ 41,106 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 2023 ರಿಂದ 1.1 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಐಪಿಎಲ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎನ್ಎಫ್ಎಲ್ ಗಿಂತ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇದೇ ವರ್ಷದ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಟೋನ್, ಬೋಲ್ಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್, ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು 17 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದವು. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಮಿತ್ತಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಪೂನಾವಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು $1.65 ಬಿಲಿಯನ್ (15784,10,62,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ) ಖರೀದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯೂ ಯುಎಸ್ 269.0 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 16.0 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕಗೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿಯೂ 312.0 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಡೀ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಪೈಕಿ, 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ದಾಟಿದ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 2025 ರಲ್ಲಿ 242.0 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 9.1 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು 264.0 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 5 ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಕಮರ್ಷಿಲ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ 227.0 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಶೇ. 7.9 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 245.0 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 3.8 ರಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿ US$244.0 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ತಂಡದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿ ದೂರವಾಗುತ್ತ ಇದ್ದರೋ ಆಗಿನಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೂ ಕೊನೆ 10ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.