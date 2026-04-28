RCB IPL 2026 Playoff Scenario: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ ರೋಮಾಂಚಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಗಳಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ದೆಹಲಿ ಕೇವಲ 75 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತವಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಸಿಬಿ ೯ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳತ್ತ ಬೃಹತ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವು ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತಂದರೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟಮಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ದೆಹಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದರು. ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ 3.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ರೆ, ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ (30) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿದರು. ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ೧ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆರ್ಸಿಬಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ಅಜೇಯ 23) ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 9000 ರನ್ಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ೨ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 12 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ನೆಟ್ ರನ್ರೇಟ್ (+1.919) ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೇವಲ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ, ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸ್ಥಾನ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ಅಗ್ರ 2ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಅವರಿಗೆ 2 ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಅರ್ಹತೆ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ 5 ಸೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ೭ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ (-1.060) ತುಂಬಾ ನೆಗಟಿವ್ ಇದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಉಳಿದ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗೆದ್ದರೆ ಅವರು 16 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ 14 ಅಂಕಗಳ ಮೂಲಕ ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯವೂ ʼಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿʼ ಎಂಬಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯವು ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಇದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ (RCB) ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ 9000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ತಲುಪದ ಎತ್ತರ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೂರೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.