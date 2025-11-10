English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
RCB IPL 2026: ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಯ್ತು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಟೀಂ.. ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಟಗಾರರೇ ಔಟ್‌

ipl 2026 auction updates: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 10, 2025, 08:27 AM IST
  • ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  • ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್, ರಸಿಕ್ ದಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ.
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿಯಿಂದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು

RCB IPL 2026: ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಯ್ತು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಟೀಂ.. ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಟಗಾರರೇ ಔಟ್‌

Ipl 2026 auction updates: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್, ರಸಿಕ್ ದಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯಿಂದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು

IPL 2026 ಹರಾಜಿಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಮಿನಿ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 15 ರೊಳಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ತಮ್ಮ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಯಾರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, IPL 2026 ಹರಾಜಿಗೆ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ? 

ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಹರಾಜಿನ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಜನರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಂಡ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಯುವ ವೇಗಿ ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ದಾರ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಹ್ಲಿ.. ಧೋನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು‌ ಆಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಏಕೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ?

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ರನ್ನು 8.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಸತತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು,16 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 112 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಭಾರತದ ವೇಗಿ ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ದಾರ್ ಅವರನ್ನು 6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದಾಗಲೂ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌! ಎದುರಾಳಿಗೆ ಈಕೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನ

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಬಹುದು?
*ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್
*ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್
*ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವೇಗಿ

IPL 2025 ರಲ್ಲಿ RCB ತಂಡ..
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ), ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಕಾರಾ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಮನೋಜ್ ಭಾಂಡಗೆ, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್, ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್, ಮೋಹಿತ್ ರಾಠಿ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ನುಶ್ವಾನಗಿ ಎಂಣೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಎಲ್. ದಯಾಳ್, ರಸಿಕ್ ದಾರ್ ಸಲಾಂ, ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದುರಂತ! ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 7 ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರು..

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

rcb ipl 2026 retention Listipl 2026 auction updatesRoyal Challengers Bengalururcb ipl 2026 auctionrcb ipl auction plans

