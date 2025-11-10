Ipl 2026 auction updates: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್, ರಸಿಕ್ ದಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಆರ್ಸಿಬಿಯಿಂದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು
IPL 2026 ಹರಾಜಿಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಮಿನಿ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 15 ರೊಳಗೆ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಯಾರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, IPL 2026 ಹರಾಜಿಗೆ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ?
ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಹರಾಜಿನ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಜನರು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಂಡ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಯುವ ವೇಗಿ ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ದಾರ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ರನ್ನು 8.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಸತತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು,16 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 112 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.ಆರ್ಸಿಬಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಭಾರತದ ವೇಗಿ ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ ದಾರ್ ಅವರನ್ನು 6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದಾಗಲೂ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಬಹುದು?
*ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್
*ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್
*ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವೇಗಿ
IPL 2025 ರಲ್ಲಿ RCB ತಂಡ..
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ), ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಕಾರಾ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಮನೋಜ್ ಭಾಂಡಗೆ, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್, ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್, ಮೋಹಿತ್ ರಾಠಿ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಫಿಲಿಪ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ನುಶ್ವಾನಗಿ ಎಂಣೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಎಲ್. ದಯಾಳ್, ರಸಿಕ್ ದಾರ್ ಸಲಾಂ, ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್
