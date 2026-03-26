RCB IPL 2026 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫುಲ್‌ ಡೀಟೇಲ್ಸ್‌!

RCB IPL Schedule Full List: ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಆಗಲಿದೆ.
IPL 2026ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಏಳು ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಯ್ಪುರದ ಶಹೀದ್ ವೀರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ಆಡಲಿದ್ದು, ಉಳಿದ 12 ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡೇರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ತಂಡ, ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳ
ಮಾರ್ಚ್ 28: ರಾತ್ರಿ 7:30ಕ್ಕೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ– ಬೆಂಗಳೂರು (ತವರು)
ಏಪ್ರಿಲ್ 05: ರಾತ್ರಿ 7:30ಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ– ಬೆಂಗಳೂರು (ತವರು)
ಏಪ್ರಿಲ್ 10: ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ– ಗುವಾಹಟಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 12: ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ– ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ
ಏಪ್ರಿಲ್ 15: ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ– ಬೆಂಗಳೂರು
ಏಪ್ರಿಲ್ 18: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ– ಬೆಂಗಳೂರು
ಏಪ್ರಿಲ್ 24: ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ– ಬೆಂಗಳೂರು
ಏಪ್ರಿಲ್ 27: ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ– ದೆಹಲಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 30: ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ– ಅಹಮದಾಬಾದ್
ಮೇ 07: ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ– ಲಕ್ನೋ
ಮೇ 10: ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ– ರಾಯ್ಪುರ
ಮೇ 13: ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ– ರಾಯ್ಪುರ
ಮೇ 17: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ– ಧರ್ಮಶಾಲಾ
ಮೇ 22: ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ– ಹೈದರಾಬಾದ್
