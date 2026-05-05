ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಎಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.
RCB last century was scored by Will Jacks: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಂದ 7, 8ನೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದವರೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಶತಕ ಕೂಡ ಗಳಿಸದೇ ಇರುವುದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಶತಕ ಕೂಡ ಗಳಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಶತಕದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಆರ್ ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಡಿದ್ದ ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ದ ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಅವರು, ಕೇವಲ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಕೊನೆಯ ಶತಕ ಆಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಶತಕ ಗಳಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಈ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದಿಂದ ಈ ವರೆಗೂ ಒಂದು ಶತಕ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದು ಇವರ ಬದಲಿಗೆ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಆಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರ ಆಟಗಾರರು ಶತಕ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಐಪಿಎಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಓಪನರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಶತಕಗಳಿವೆ. ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಐಕಾನ್ 2016ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದವರು ಎಂದರೆ ಅದು ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.