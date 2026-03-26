Ananya Birla Net Worth: RCB ಖರೀದಿಸಿರುವ ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು? ಆಕೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಮೌಲ್ಯ ಕೇಳಿದರೇನೇ ಶಾಕ್ ಆಗಲಿದೆ!

Ananya Birla News: ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ RCB ತಂಡದ ಚಹರೆಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಾಲೀಕತ್ವವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅನನ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ (Ananya Birla) ಎಂಬ 31 ವರ್ಷದ ಮಾದಕ ಚಲುವೆ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕುತೂಹಲವೂ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವೇ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರೇಟ್ ತಂಡವಾಗುತ್ತಾ? ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಒಡತಿ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಕಳದ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಕಂಗಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಈ ಸಲ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹುಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಫೇಸ್ ಆದರೆ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ RCB ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಯಾರು? ಆಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಟುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಆಕೆಯ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಸುಂದರಿಯ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈಕೆ ಯಾರು? ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಎಷ್ಟು ಸಿರಿವಂತೆ?
ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಯಾರ ಮಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಕೆ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲಂ ಬಿರ್ಲಾ ಮಗಳು. ಬಿರ್ಲಾ ಕುಟುಂಬದ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಚಿಗುರು. ಅನನ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಿಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಫ್ಯಾಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 1,000 ಕೋಟಿಯಿಂದ 1,770 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾಳ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?
ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಇರುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಬಂಗಲೆಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 425 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಕೆಯ ತಂದೆ, ಕುಟುಂಬ, ಉದ್ಯಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 425 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗದು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನನ್ಯಾ ಬಳಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರುಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ.