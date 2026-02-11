English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
RCB match in Bangalore 2026 : ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. RCB ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೈಕಲ್ ಡಿ ಕುನ್ಹ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಫೈನಲಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೈ ಒಲ್ಟೇಜ್ ಸಭೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 11, 2026, 07:34 PM IST
ಕನ್ನಡಿಗರೇ.. RCB ಜಯ ಘೋಷ ಕೂಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ..! ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ IPL ಪಂದ್ಯ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿವು

ಬೆಂಗಳೂರು : ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭಾವನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ. 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿ, ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ 11 ದಾರುಣ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು. ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದ ದುರಂತ ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಭದ್ರತೆ, ಸೇರಿ ನಾನಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅರಿತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ IPL ಮ್ಯಾಚ್ ಗಳಿಗೆ ತಡೆ ಏರಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದ ನೂತನ KSCA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 

ನಿಜ... ಇದೀಗ IPL ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ IPL ಹಾಗೂ RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಸಭೆ ಬಳಿಕ RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. RCB ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ KSCA ಗೆ ಕುನ್ಹ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಒಂದಿಸ್ಟು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ನೀಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಳೆ ದೇಶ ಬಂದ್‌..! ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ.. ಏನಿರಲ್ಲ..?

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೈಕಲ್ ಡಿ ಕುನ್ಹ ಸಮಿತಿ ಮಹತ್ವದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ, ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಸೇವೆ ಬಲಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

-ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರ್ಬಲ.
-ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ.
-ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ.
-ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು.
-ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.
-ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಆಯೋಜಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಬೇಕು.
-ಟಿಕೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಸೂಚನೆ.
-ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಸೇವೆ ಬಲಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ.
-ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರೋ ಪಂದ್ಯ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು
-ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯ.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ.. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ರವರ ಕೈ ಸೇರಿರೋ ಮೇಲಿನ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ನಾಳೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉತ್ತರ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಕುನ್ಹ ವರದಿಯಲ್ಲಿರೋ ಲೋಪಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ.

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

