  ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರೂ RCB ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು.. ಈ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್‌ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರೂ RCB ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು.. ಈ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್‌ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ವುಮೆನ್ಸ್‌ ಸತತ ಮೂರು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 17, 2026, 05:03 PM IST
  • ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯ
  • ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ತಂಡವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು

ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರೂ RCB ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು.. ಈ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್‌ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಗೆದ್ದಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೇ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ. 

ನವೀ ಮುಂಬೈಯ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಯುವತಿಯರು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಗುವಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.    

ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದುರಳಿಸಿದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಗುಜರಾತ್‌ ಜೇಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬಗ್ಗುಬಡಿಯುತ್ತ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 

ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಕೊಂಚ ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್‌, ಲಾರೆನ್‌ ಬೆಲ್‌ ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ್‌ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್‌ ಅವರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಜೋಡಿಯಾದರೆ ಗೆಲುವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌; ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಭಾರತದ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌.. ಲೆಗ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ!

ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ನ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಜೊತೆ ಆಡಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಗುಜರಾತ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.        

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾ.. ಈ ವಾಟರ್‌ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗೆ ಇರೋ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
 

