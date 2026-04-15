RCB must win against LSG: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸದ್ಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬರುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ರನ್ಗಳ ಗುರಿ 200 ಪ್ಲಸ್ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವುದರ ನಡುವೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಜನಾಗಲು ಅವಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರೆ 300 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕವೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿರುವ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ರನ್ನು ಕೇವಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ರೋಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಥೆಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು.
ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಇಬ್ಬರು ಆಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ತಂಡದಿಂದ ರೋಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕಿದೆ.
ಇನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡಿದೆ. +1.148 ರನ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಐದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೆದ್ದು +0.889 ರನ್ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೇ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಂತೆ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರನ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸಿ ಅಗ್ರಜನಾಗುತ್ತದೆ.
