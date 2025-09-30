English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

RCB new owner: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಮಾರಾಟದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಬಾಸ್ ಯಾರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 30, 2025, 06:46 PM IST
  • ಐಪಿಎಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ
  • ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ

rcb new owner: ಐಪಿಎಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ – ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕರು ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಪಿಎಲ್‌ಸಿ, ತಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮ ನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ RCB ತನ್ನ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊನೆಗೊಂಡು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ 11 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ತಂಡದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ bittersweet ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ: 15 ವರ್ಷಗಳ ʼಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪರ್ವʼ ಅಂತ್ಯದತ್ತ...

ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ಶೀಟ್‌ನಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. “RCB ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಎಲ್ಲಾ ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದು” ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಕೂಡ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಹಿಂದೆಯೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೈ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದಾನಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಸೋತರೂ ₹2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆಯಂತೆ ಪಾಕ್‌ ತಂಡ..! ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲವೆ..?

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅದಾನಿಯ ಕೈಗೆ ಹೋದರೆ, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ vs ಅದಾನಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಬ್ಯಾಟಲ್ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದಾನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು.
 

