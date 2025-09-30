rcb new owner: ಐಪಿಎಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ – ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕರು ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಪಿಎಲ್ಸಿ, ತಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮ ನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ RCB ತನ್ನ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೊನೆಗೊಂಡು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ 11 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ತಂಡದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ bittersweet ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಶೀಟ್ನಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. “RCB ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಎಲ್ಲಾ ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದು” ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಕೂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಹಿಂದೆಯೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೈ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದಾನಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಅದಾನಿಯ ಕೈಗೆ ಹೋದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ vs ಅದಾನಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದಾನಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು.