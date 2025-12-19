rcb Opener phil salt: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ದರೂ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸೋ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಖರಿ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿಯು, 2024ರ ಮೆಗಾ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತು. ಐದೋ ಆರೋ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಕೆಆರ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿದ್ದ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 11.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ರನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬರೋ ಸಾಲ್ಟ್ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾಋಎ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇವರು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 175.98 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ 141 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ 13 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 403 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ 175.70 ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುವಾಗ ಕೇವಲ 39 ಬಾಲ್ಗೆ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವೇಗವಾಗಿ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
