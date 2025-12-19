English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಟೀಮ್‌ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 19, 2025, 04:52 PM IST
RCB ಓಪನರ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಹೇಗಿದೆ.. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್‌ ಹೊಂದಿರೋ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌!

rcb Opener phil salt: ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಇದ್ದರೂ ಚೇಸ್‌ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸೋ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಖರಿ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸುವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ ರೇಟ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿರುವ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅವರನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯು, 2024ರ ಮೆಗಾ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತು. ಐದೋ ಆರೋ ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಕೆಆರ್‌ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 11.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ರನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ರಿಟೈನ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಓಪನರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬರೋ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾಋಎ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇವರು ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 175.98 ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ ರೇಟ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪರ 141 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ 13 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 403 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಶನ್‌ ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಒಲಿದ ಕಪ್‌.. ಚೊಚ್ಚಲ ಸೈಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ T20 ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌

ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ರೇಟ್‌ 175.70 ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸುವಾಗ ಕೇವಲ 39 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ವೇಗವಾಗಿ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟರ್‌ನನ್ನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!  
 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

