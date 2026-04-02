English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • RCB vs CSK ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್.. ಕಾರಣವೇನು?

RCB vs CSK ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್.. ಕಾರಣವೇನು?

ಏಪ್ರಿಲ್‌ 5 ರಂದು ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಟಗಾರ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 2, 2026, 06:36 PM IST
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯ
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ಲೇಯರ್

Trending Photos

ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆನೇ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವೆಬ್‌ ಸಿರೀಸ್..‌ ಚಿರಯ್ಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರೋ ಈ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Siddharth Shaw
ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆನೇ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವೆಬ್‌ ಸಿರೀಸ್..‌ ಚಿರಯ್ಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರೋ ಈ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
8th Pay Commission: OPS ಪಿಂಚಣಿ ಮರು ಜಾರಿ.! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: OPS ಪಿಂಚಣಿ ಮರು ಜಾರಿ.! ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಮಾಲೀಕನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೈಯಿಸಿಕೊಂಡ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್..‌ ಕೈ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುತ್ತಲೇ ಸಂಜೀವ್‌ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕ್ಲಾಸ್!‌
camera icon8
ಮಾಲೀಕನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೈಯಿಸಿಕೊಂಡ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್..‌ ಕೈ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುತ್ತಲೇ ಸಂಜೀವ್‌ ಗೋಯೆಂಕಾ ಕ್ಲಾಸ್!‌
DA Hike: ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ 148.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ದರ.. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ?
camera icon6
DA hike
DA Hike: ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ 148.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ದರ.. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ?
RCB vs CSK ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್.. ಕಾರಣವೇನು?
ಕೃಪೆ; RCB

RCB pacer Nuwan Thushara moves court: 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NOC) ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ  ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (SLC) ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವೇಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲಂಬೊದ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಎನ್‌ಒಸಿ ನೀಡುವಂತೆ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್‌ ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ ಅವರಿಗೆ ಎನ್‌ಒಸಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಎನ್‌ಒಸಿ ಪಡೆಯದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ತುಷಾರ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವೇಗಿ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್‌ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ. 

ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಲು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಕುರಿತು ತುಷಾರಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕಡೆಯ ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್‌ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 9ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ IPL ತಂಡದ ನಾಯಕ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಅಮಾಯಕನಲ್ಲ.. ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ತಂಗಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನೇ..

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವೇಗಿ ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೂ ಒಟ್ಟು 1.6 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನುವಾನ್‌ ತುಷಾರ್‌ ಅವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ್ದರು. ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 26 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ನುವಾನ್‌ ತುಷಾರ್‌ ಅವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಂತೂ ಇದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ.. ಆಫರ್‌ ಬೇಡವೆಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಾದರೂ ಏನು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Nuwan Thusharanuwan thushara sri lanka cricketnuwan thushara retirementnuwan thushara ready to retire international cricket

Trending News