ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಬಳಿ ಡೈವ್‌, 3 ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದ RCB ಸ್ಟಾರ್.. ನಂದು ಔಟ್‌ ಇಲ್ಲವೆಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್!

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 28, 2026, 10:58 PM IST
  • ಹೈದಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ರನ್‌ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಟ
  • ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾವಿಸ್‌ ಹೆಡ್‌ ಬೇಗನೇ ಔಟ್‌
  • ನನ್ನದು ಔಟ್‌ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೈದಾಬಾದ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ

ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಬಳಿ ಡೈವ್‌, 3 ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದ RCB ಸ್ಟಾರ್.. ನಂದು ಔಟ್‌ ಇಲ್ಲವೆಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್!
ಕೃಪೆ; RCB

RCB Phil Salt Take 3 catches against SRH: ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವೇ ನಡೆದಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಬಲಾಬಲದಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ರನ್‌ ಗಳಿಸಲು ಪರದಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ಗಳಾದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾವಿಸ್‌ ಹೆಡ್‌ ಇಬ್ಬರು ಬೇಗನೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಬಳಿ ಅದ್ಭುತವಾದ‌ ಡೈವ್‌ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ರನ್‌ಗಳ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿರೋದು ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ಬಳಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಸಖತ್‌ ಆಗಿಯೇ ಡೈವ್‌ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದು ಹೈದಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಓಪನರ್‌ ಟ್ರಾವಿಸ್‌ ಹೆಡ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಬಳಿ ಡೈವ್‌ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ನಾಯಕ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ 80 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಸ್‌ ಹೊಡೆಯಲೆಂದು ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಫ್‌ಸೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಶಾಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದು, ಇಶಾನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದರು. 

ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 31 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೆನ್ರಿಚ್‌ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್‌ ಹೊಡೆಯಲೆಂದು ಬಿಗ್‌ ಶಾಲ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾಲ್‌ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಹತ್ತಿರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಡೈವ್‌ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದು ಔಟ್‌ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆನ್ರಿಚ್‌ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್‌ ಬಳಿ ವಾದಿಸಿದರು. ಆದ್ರೆ ಅಂಪೈರ್‌ ಕೈ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮಿಗೆ ನಡೆದರು.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB vs SRH: ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್..‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌, ಹೆಡ್‌, ರೆಡ್ಡಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೆಡವಿದ ಡಫಿ!‌

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿರತೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿ ಬಾಲ್‌ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸ್‌ ಹೋಗಲು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದಲೂ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅವರು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಹಾಗೂ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಹಿಡಿದಿರುವ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಇಂದಿಗೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ IPL ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್‌‌ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ.. RCB ಸ್ಟಾರ್ ಈಗ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಬೌಲರ್‌..! 

 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Phil SaltIshan Kishanone-handed catchIPL 2026Royal Challengers Bengaluru

