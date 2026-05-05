ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ನಂತೆ ಇದ್ದ ಹಿರಿಯ ಫಿಸಿಯೊ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
RCB physio Ivan Speechly farewell program: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದಲ್ಲಿ 2008 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾಜಿ ಹೆಡ್ ಫಿಸಿಯೊ ಇವಾನ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲಿ (Physio Evan Speechly) ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಫಿಸಿಯೊ ಇವಾನ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (special farewell organised) ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಭಾವುಕರಾದರು. ಫಿಸಿಯೊ ಇವಾನ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಿನಿಗಿತು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಫಿಸಿಯೊ ಇವಾನ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲಿ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು, ಫಿಸಿಯೊ ಇವಾನ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಸ್ಪೀಚ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯೇ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರಿಂದ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದಯೆ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆ ಎಂದು ಹೇಳದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದಯೆ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ನಮ್ಮಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಫಿಸಿಯೊ ಇವಾನ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರುವ ಬಾಂಧ್ಯವ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸ್ಪೀಚ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊ ಬೊಬಾಟ್ ಅವರು, ಇವಾನ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸಕರು. ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಿರುವುದು ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ್ದದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವಾನ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ಕೊಂಡಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಜನರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆರ್ಸಿಬಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನೂ ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ನಾನು ಈಗಲೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಭಾಗ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭಾವುಕರಾದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
Evan Speechly was our Head Physio for 18 long years, from 2008 to 2025 - one of the OGs of RCB. He flew down to Bengaluru for a special farewell, and we were all teary eyed!… pic.twitter.com/fjVJR80V1j
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 4, 2026