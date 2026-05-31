ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗನೇ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
Bhuvneshwar Kumar wickets: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಪೇಸರ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಿಚೆಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗನೇ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಕೂಡ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು.
ಐಪಿಎಲ್ನ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 35 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದವು. 2023ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು 33 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, 2013ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 33 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಒಂದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಿಚೆಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 17 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2013ರಲ್ಲಿ 16 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದ ಮಿಚೆಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 17 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಸ್ (ಒಂದೇ ಸೀಸನ್)
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್- 17
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ- 17
ಮಿಚೆಲ್ ಜಾನ್ಸನ್- 16
ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್– 16