18 ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ನನಸಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಒಡೆದು ಚೂರಾಯ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸು! ಇನ್ಮುಂದೆ IPL ಆಡೋಲ್ಲ RCB ಟೀಂ..

RCB For sale: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 3 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ..
ಆರ್ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದಿತು. ಕೊಹ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ಜನರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆಡಿದ್ದರೂ, ಕೊಹ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರ ನಂತರ ಆರ್ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಲೀಕರು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್ ಅದು ನಿಜ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರಿಕ್ಬಜ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಲೀಕರು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಖರೀದಿದಾರರು ಮುಂದೆಬಂದರೇ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರೊಳಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ 2,247 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.. ಸದ್ಯ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ..
