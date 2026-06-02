RCB Instagram followers: IPL ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸತತ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಯುವ ಸಮುದಾಯವೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದು, ಶಿಳ್ಳೇ ಹಾಕಿ, RCB..RCB.. Kohli..Kohli ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷ್ಯ ಎಂದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಗಣನೀಯ, ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೋಟ್ಯನುಕೋಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಾಡವಾದ ಅಭಿಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಡೈಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ (Die Hard Fan) ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ತಾವು ಮೆಚ್ಚಿದ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನ, ಆಸಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇ 31 ರಂದು ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಟೀಮ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯೂ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25.1 (25.1m followers) ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಪೈಕಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಗಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಕ್ರೇಜ್, ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಚಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ 18 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಸರು, ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎರಡು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಿರುವ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ 25.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡುವರೆ ಕೋಟಿ ಜನರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳು ಎಷ್ಟು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ 25.1, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 23.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ 20 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ 8M, ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ 5.9M, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡ 5.5M, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 4.8M, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 4.7M, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ 4.9M, ಲಕ್ನೋ ತಂಡ 3.8M ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ.
2️⃣5️⃣M isn’t just another number. ❤️
It’s 2️⃣5️⃣M stories, emotions, memories, and strong voices of the RCB nation. 🥹🫶
And after a season that ended with us lifting the trophy, reaching this milestone on Instagram with all of you makes it even more special. 🏆🥹
Thank you for… pic.twitter.com/w6j9wI9h3G
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) June 2, 2026