RCB ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ.. ಓಪನರ್‌ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವಾಗ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ!

ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜಯದ ಮೇಲೆ ಜಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟಾಪ್‌ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 18, 2026, 10:59 AM IST
  • ಗೆಲುವಿಗೆ 11 ರನ್‌, ಮಂಧಾನ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಲು ಹೋದರು
  • ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಲು ಕೇವಲ 4 ರನ್‌ ಬೇಕಿತ್ತು
  • ಡೆಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು

RCB ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ.. ಓಪನರ್‌ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವಾಗ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ!
ಕೃಪೆ; RCB

ವುಮೆನ್ಸ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್)‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್‌ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಅಲ್ಲದೇ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಶತಕ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾರೀ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

ನವೀ ಮುಂಬೈಯ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 11ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಓಪನಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯಿತು. ಲಾರಾ ವೋಲವಾರ್ಡ್‌ ಮತ್ತು ಮರಿಜನ್ನೆ ಕಪ್ಪ ಡಕೌಟ್‌ ಆಗಿರುವುದು ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಓಪನರ್‌ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 62, ಲೂಸಿ ಹ್ಯಾಪಿಲ್ಟನ್‌ 36, ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ 22 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ 166 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. 

ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಗ್ರೇಸ್‌ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಅವರ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇವರ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್‌, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಓಪನರ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಫ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 142 ರನ್‌ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. ಈ ವೇಳೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿಗೆ 17 ಬಾಲ್‌ಗೆ 11 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಿದ್ದವು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು 96 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್‌ ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ ಹಾಕಿದ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಆಫ್‌ ಸೈಡ್‌ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರೂ RCB ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು.. ಈ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್‌ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ಆದ್ರೆ ಆ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಡೈವ್‌ ಮಾಡಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಲೂಸಿ ಹ್ಯಾಲಿಲ್ಟನ್‌ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಾಲ್‌ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಹೋಗುತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಸೆಂಚುರಿ ಕನಸು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಯಿತು. ಅತ್ತ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಎಲ್ಲ ಹೋ..ಹೋ.. ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದ 166 ರನ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕೇವಲ 2‌ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 169 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು. ಸತತ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ನ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಅನ್ನೇ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಯಂಗ್‌ ಗನ್‌ ಹೊಸ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

RCB Smriti Mandhanamisses centuryRCB vs Delhi CapitalsNandni SharmaSmriti

