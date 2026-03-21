RCB ಬಸ್‌ ಮೇಲಿನ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ನ ಫೋಟೋ ಮಾಯಾ.. ಈ ಸಲ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ..?

ಆಟಗಾರರು ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ, ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ತೆರಳಲು ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಂತೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಬಸ್‌ ಇದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 21, 2026, 04:34 PM IST
  • ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ
  • ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೋ, ಸೋಲುತ್ತೋ?
  • ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ?

Yash Dayal goes missing for IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವು ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಲು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಜತ್‌ ಪಾಟೀದಾರ್‌, ಕೃನಾಲ್‌ ಪಾಂಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬಸ್‌ ಮೇಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೇಲೆ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಫೋಟೋನೇ ಇಲ್ಲ. 

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಬಸ್‌ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ, ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ತೆರಳಲು ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಂತೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಬಸ್‌ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರರ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಸ್‌ ಮೇಲಿನ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡಿವೆ. 

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಅವರು ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೆಟ್‌ ಸೆಷನ್‌ಗೆ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಹಾಜರು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ವೋ ಎನ್ನುವ ಸಂಶಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. 

ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಗಂಭೀರವಾದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಗನೇರ್‌ ಸದರ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಯುವತಿ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದಾಗಿ ಆಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ದಯಾಳೆ ಅವರು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗದ ಕಾರಣ ಈ ಸಲದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಬಸ್‌ ಮೇಲಿನ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಮೇಲೆ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ದಯಾಳ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ವಾ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

IPL 2026M Chinnaswamy StadiumYash Dayal casercb players controversiesRCB speedster Yash Dayal

