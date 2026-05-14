RCB vs KKR: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್, ಫೋರ್, ರೋಚಕ ರನ್ಚೇಸ್ಗಳು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ತೋರಿದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ ಎಸೆದ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಬಾಲ್ ಎದುರಿಸುವಾಗ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಗುಲಿ ನಂತರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಬಡಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಳಚಿ ಪಿಚ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಥೆಲ್ ತಮ್ಮ ಚೈನ್ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸದೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು.
ಬೆಥೆಲ್ ಔಟಾದ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು ಪಿಚ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಗಮನಿಸಿದರು. ಅದು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತು ಎಂದು ಅರಿತ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಅದನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತಕ್ಷಣ ಅಂಪೈರ್ ಹಾಗೂ ಪಂದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ನಡೆ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
“ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ನಿಜವಾದ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್”, “ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಂಟಲ್ಮೆನ್ ಗೇಮ್ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ” ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ನಡೆಗೆ ‘ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ ಮೊಮೆಂಟ್’ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರೂ, ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಗಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಬೆಥೆಲ್, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ತೋರಿದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ.