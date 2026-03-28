English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • RCB vs SRH: ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್..‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌, ಹೆಡ್‌, ರೆಡ್ಡಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೆಡವಿದ ಡಫಿ!‌

RCB vs SRH: ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್..‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌, ಹೆಡ್‌, ರೆಡ್ಡಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೆಡವಿದ ಡಫಿ!‌

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 28, 2026, 10:07 PM IST
  • ಬೃಹತ್‌ ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡ
  • ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌
  • ನಾಯಕನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಇಶಾನ್

Trending Photos

RCB vs SRH: ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್..‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌, ಹೆಡ್‌, ರೆಡ್ಡಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೆಡವಿದ ಡಫಿ!‌

Jacob Duffy IPL debut: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL)ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಭರ್ಜರಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಣಗಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಲೇ‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಓಪನರ್ಸ್‌ ಟ್ರಾವಿಸ್‌ ಹೆಡ್‌ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರು ಬೇಗನೇ ಔಟ್‌ ಅದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಜಾಕೋಬ್‌ ಡಫಿ (Jacob Duffy) ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಶೈನ್‌ ಆದರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಜೋಶ್‌ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್‌ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಯಾರು ತುಂಬಾತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಕಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್‌ ಅವರು ಇಲ್ಲದ ಕೊರಗನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಜಾಕೋಬ್‌ ಡಫಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಜಾಕೋಬ್‌ ಡಫಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ರನ್‌ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದರು.     

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್‌ ಅವರು, ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಜಾಕೋಬ್‌ ಡಫಿ ಅವರು, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಮುರಿದರು. ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ 7 ಹಾಗೂ ಟ್ರಾವಿಸ್‌ ಹೆಡ್‌ 11 ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿ, ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿ ಜಾಕೋಬ್‌ ಡಫಿ ಮಿಂಚಿದರು. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಜಾಕೋಬ್‌ ಡಫಿ ಅವರು, ಕೇವಲ 22 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಅಭಿಷೇಕ್‌, ಹೆಡ್‌ ಹಾಗೂ ನಿತೀಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಜಾಕೋಬ್‌ ಡಫಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ 5.50ರ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. 2026ರ ಸೀಸನ್‌ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕೋಬ್‌ ಡಫಿಯನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 202 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026Jacob DuffyJacob Duffy IPL debutJacob Duffy dismisses Abhishek Sharma Travis HeadRCB vs SRH IPL 2026

Trending News