WPL 2026; ಕೊನೆ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್.. 6, 4, 6, 4‌ ಚಚ್ಚಿ RCBಗೆ ಜಯದ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌!

ನವೀ ಮುಂಬೈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಅನುಮಾವ ಇತ್ತು.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 10, 2026, 12:15 AM IST
  • ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ್ದ ಓಪನರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು
  • ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿತ್ತು
  • ಆದರೆ ಫಿನೀಶರ್‌ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಾಡಿನ್‌ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅದ್ಭುತ

ಕೃಪೆ; RCB

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌)ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿರುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದು ಜಯ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅವರ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್‌ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ನವಿ ಮುಂಬೈಯ ಡಾ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 154 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. 

ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭವನ್ನೇ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಗ್ರೇಸ್‌ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನಾಯಕಿ ಮಂಧಾನ 40 ರನ್‌ಗಳ ಜೋಡಿಯಾಟ ಆಡಿದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ 18 ರನ್‌ಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇವರ ಬಳಿಕ ಗ್ರೇಸ್‌ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ 25 ರನ್‌ಗೆ ಔಟ್‌ ಅದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಏಳು ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿಸದೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ನಡೆದರು. 

ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದರು. ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ನಾಡಿನ್‌, ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೊನೆ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ಬಾಲ್‌ಗೆ 20 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಎದೆ ಗುಂದದ ನಾಡಿನ್‌ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. 

ಕೊನೆ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಡಿನ್‌ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್, 20ನೇ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ಎರಡು ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬೀಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಮೂರನೇ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಐದನೇ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಚಿಗುರಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ವಂತೆ.. RCB ಹೊಸ ಅಡ್ಡಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ, ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲಿ?

ಈ ವೇಳೆ ಕೊನೆ ಬಾಲ್‌ಗೆ ಎರಡು ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ನಾಡಿನ್‌ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯವೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಖತ್‌ ಕಿಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.  ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕೇವಲ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್ 63 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ.. ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಇಂಜುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಚ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

RCB Star Nadine de Klerknadine de klerk battingMIW vs RCBW1st MatchWomens Premier League 2026

