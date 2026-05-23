ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಪಾಟಿದಾರ್ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 100ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದರು
ಹೈದರಾಬಾದ್ : ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೂ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೋಲನ್ನಪ್ಪಿದರೂ, ಪಾಟಿದಾರ್ ಗಳಿಸಿದ ಅರ್ಧಶತಕದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಪಾಟಿದಾರ್ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 100ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದರು.ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 933 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ! ಈ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ ಪೂರೈಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ (992 ಎಸೆತ) ಈ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
He makes it rain sixes, and we love to soak in the show. 😮💨
1️⃣0️⃣0️⃣* sixes from the bat of Rajat 𝑺𝒊𝒙𝒆𝒔 Patidar in the #TATAIPL. 👏🔥 pic.twitter.com/PP0lYAvpxv
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 23, 2026
ಒಟ್ಟಾರೆ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಟಿದಾರ್ ಈಗ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ (657 ಎಸೆತ) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ (884 ಎಸೆತ) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (933 ಎಸೆತ) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುವ ಮೂಲಕ 'ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್' ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (943 ಎಸೆತ) ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಟಿದಾರ್ ಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಆಗಿರುವ 15 ವರ್ಷದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ದಾಖಲೆಗೆ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಲೇ 53 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿರುವ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ತಮ್ಮ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 367 ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 77 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಟಿದಾರ್ ಮತ್ತು ರಸೆಲ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಈಗ ಕೇವಲ 23 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.