RCB takes first place in IPL points table: ಐಪಿಎಲ್ನ 23ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಜೊತೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 49 ರನ್ಗಳು ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಆವೇಶ ಖಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 147 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ಟೀಮ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವೇನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವಾಗ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಅದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ನಾಯಕ ಪಂತ್ ಆಗಮಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಪಂತ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಬಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಉಳಿದಂತೆ ಓಪನರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ 40 ಬದೋನಿ 38, ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ 39 ರನ್ ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದವರು 13 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ಕೂಡ ದಾಟಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 147 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ 7 ರನ್ಗೆ ಔಟಾದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ 10 ರನ್ಗೆ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದರು. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ 49 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಾದರು. ಒಂದು ರನ್ನಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಹಾಗೂ ಶೆಫರ್ಡ್ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 14 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಲಕ್ನೋ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಈವರೆಗೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 4 ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 8 ಅಂಕಗಳಿಂದ +1.503 ರನ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಂಜಾವ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಇದೆ.
