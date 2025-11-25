English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • RCB ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ವರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಯಾರು.. ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾಸು?

RCB ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ವರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಯಾರು.. ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾಸು?

ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್.‌  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Nov 25, 2025, 04:38 PM IST
  • ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ 2026 ಆಕ್ಷನ್‌
  • ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌.?
  • ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌, ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್‌ಅಪ್‌ ಆಗಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರು

RCB ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ವರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಯಾರು.. ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾಸು?
File Photo

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡ 17 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ (ರಿಟೆನ್ಶನ್‌) ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರನ್ನು ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕರೆತರಲು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ವರು ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಲಾಟ್‌ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಡ್ಲ್‌ ಆರ್ಡರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 16.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇವೆ. ಇದೇ ಹಣದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಿಡ್ಲ್‌ ಆರ್ಡರ್‌ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಬಲ್ಲ ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ರನ್ನ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಟ್‌ 3 ಅಥವಾ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಬಹುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಯ್ಯರ್‌ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 23.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಯ್ಯರ್‌ನ್ನ ಕೆಕೆಆರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 62 ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅಯ್ಯರ್‌ 137.32 ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ, 12 ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ 1468 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಲುಂಗಿಎನ್‌ಗಿಡಿರನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಜೋಶ್‌ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್‌ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೌತ್‌ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪೇಸರ್‌ ಜಿರಾಲ್ಟ್‌ ಕೋಟ್ಜಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ಪರ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಕೋಟ್ಜಿ, 15 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 34 ರನ್‌ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿರುವುದು ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಗಿದೆ.        

ಐಪಿಎಲ್‌ 2026ಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಆಕಾಶ್‌ ಮಧ್ವಾಲ್‌ರನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ಬ್ಯಾಕ್‌ ಅಪ್‌ಗಾಗಿ ಆಕಾಶ್‌ರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್‌, ಕೇಸ್‌ ಎಂದು ಯಶ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಅವರು ಹೋದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ್‌ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 17 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅವರು 10.05 ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ 23 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಎಡಗೈ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಮಹಿಪಾಲ್‌ ಲೋಮ್ರಾರ್‌ ಅವರನ್ನು ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್‌ಅಪ್‌ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 40 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಲೋಮ್ರಾರ್‌, ಒಂದು ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಸಮೇತ 527 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 54 ಗರಿಷ್ಠ ರನ್‌ ಆಗಿದೆ. 22 ರನ್‌ಗೆ ಒಂದು ಪಡೆದಿರುವುದು ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಗಿದೆ. 
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026 AuctionRoyal Challengers BengaluruRCBRCB PurseRCB IPL Auction

