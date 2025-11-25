ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡ 17 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ (ರಿಟೆನ್ಶನ್) ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕರೆತರಲು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ವರು ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಲಾಟ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 16.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇವೆ. ಇದೇ ಹಣದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಬಲ್ಲ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ರನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಸಿಬಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ 3 ಅಥವಾ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಬಹುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಯ್ಯರ್ ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 23.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಯ್ಯರ್ನ್ನ ಕೆಕೆಆರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 62 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅಯ್ಯರ್ 137.32 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ, 12 ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ 1468 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಲುಂಗಿಎನ್ಗಿಡಿರನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪೇಸರ್ ಜಿರಾಲ್ಟ್ ಕೋಟ್ಜಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೋಟ್ಜಿ, 15 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 34 ರನ್ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಆಕಾಶ್ ಮಧ್ವಾಲ್ರನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಗಾಗಿ ಆಕಾಶ್ರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್, ಕೇಸ್ ಎಂದು ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಹೋದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ್ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ 17 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅವರು 10.05 ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ 23 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಡಗೈ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮಹಿಪಾಲ್ ಲೋಮ್ರಾರ್ ಅವರನ್ನು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 40 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಲೋಮ್ರಾರ್, ಒಂದು ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಸಮೇತ 527 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 54 ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಆಗಿದೆ. 22 ರನ್ಗೆ ಒಂದು ಪಡೆದಿರುವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.