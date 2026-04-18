RCB vs DC: ಸಿಕ್ಸ್‌ ಬಾರಿಸೋ ಮೂಲಕ ರೆಕಾರ್ಡ್‌.. IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ‌!

Tim David becomes fastest to score 1000 runs: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕದನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ಬಿಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹುಡುಗರು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದವರೇ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಗೇ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆಯೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ನ 26ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ 63 ರನ್ಗೆ ಔಟಾದರೆ, ಕೊಹ್ಲಿ 19 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 18 ರನ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.
ಇದಾದ ಮೇಲ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಎದುರಾಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಲುಂಗಿಎನ್ಗಿಡಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 11 ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ಇಡೀ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 1000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 1000 ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು 560 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಅವರು 545 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅವರನ್ನು ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್ಗೆ 1000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್
ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್- 545- 1000
ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್- 560- 1000
ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್- 575- 1000
ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್- 575- 1000
ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸಿನ್-594- 1000
ವಿರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್- 604- 1000
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 18, 2026