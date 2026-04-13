Tim David and Hardik Pandya: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನ 20ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರದ್ಧ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. 241 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೋಡಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಡೆ ಬೆಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ದಂಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅಂಪೈರ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರ ದಂಡಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2.4ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಘಟನೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 18ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಚೆಂಡನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ನೋಡಿದರು. ಈ ವೇಳೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಕೈಚಾಚಿ ಬಾಲ್ ಕೇಳಿದರೂ ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇಗನೇ ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರು. ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ಎಡವಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೇವಿಡ್ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದ ರೆಫರಿ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓವರ್ ದರ (Slow Over Rate)ಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 12 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
