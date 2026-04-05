RCB Tim David hits 30 runs, 8 sixes: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 11ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 250 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ಈ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ 46 ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 28 ರನ್ಗಳು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಭಾವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. 14.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಔಟಾದ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದರು. ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 8 ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 70 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಡೇವಿಡ್ ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಎಸೆದ 19ನೇ ಓವರ್. ಈ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ 6, 6, 4, 6, 6, 6 ರನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 30 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಓವರ್ಟನ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಡೇವಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದರೆಂದರೆ ಅದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗಿನ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪವರ್ನಿಂದ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 82 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಪಾಟಿದಾರ್ ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 48 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಹಾಗೂ ಪಾಟಿದಾರ್ ಈ ಇಬ್ಬರ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 99 ರನ್ಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದವು. ಕೊನೆಯ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು 97 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿ ಬಿಸಾಕಿದರು.
