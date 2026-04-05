  • 6, 6, 4, 6, 6, 6; ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ರನ್‌, 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್‌ ಚಚ್ಚಿದ RCB ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌.. ಚೆನ್ನೈಗೆ ಅವಮಾನ!

6, 6, 4, 6, 6, 6; ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ರನ್‌, 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್‌ ಚಚ್ಚಿದ RCB ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌.. ಚೆನ್ನೈಗೆ ಅವಮಾನ!

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಎಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 5, 2026, 11:33 PM IST
  • ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬೃಹತ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ
  • ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌
  • ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್

6, 6, 4, 6, 6, 6; ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ರನ್‌, 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್‌ ಚಚ್ಚಿದ RCB ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌.. ಚೆನ್ನೈಗೆ ಅವಮಾನ!
ಕೃಪೆ; RCB

RCB Tim David hits 30 runs, 8 sixes: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 11ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 250 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ಈ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.  

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ 46 ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 28 ರನ್‌ಗಳು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಭಾವಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. 14.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಔಟಾದ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೆರೆದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದರು. ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 8 ಬೃಹತ್ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 70 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಡೇವಿಡ್ ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಎಸೆದ 19ನೇ ಓವರ್. ಈ 19ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ 6, 6, 4, 6, 6, 6 ರನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 30 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಓವರ್ಟನ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಡೇವಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದರೆಂದರೆ ಅದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗಿನ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪವರ್‌ನಿಂದ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 82 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿತ್ತು.  

ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್‌ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಪಾಟಿದಾರ್ ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 48 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಟಿಮ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ಹಾಗೂ ಪಾಟಿದಾರ್ ಈ ಇಬ್ಬರ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 99 ರನ್‌ಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದವು. ಕೊನೆಯ 5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು 97 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿ ಬಿಸಾಕಿದರು. 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

