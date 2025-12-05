English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • RCB ಇದುವರೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ 5 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌.. ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೋಟಿ..ಕೋಟಿ ಹಣ..!

RCB ಇದುವರೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ 5 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌.. ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೋಟಿ..ಕೋಟಿ ಹಣ..!

ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2026ರ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರ ಯಾರು?.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 5, 2025, 07:57 PM IST
RCB ಇದುವರೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ 5 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌.. ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೋಟಿ..ಕೋಟಿ ಹಣ..!

ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ಟೀಮ್ ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದೇ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೆಗಾ ಆಕ್ಷನ್‌, ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗೇ ನೋಡಿದರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಟಾಪ್-‌5 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಯಾರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ದಿನೇಶ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಅವರಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ 10.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. 2015ರ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್‌ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.  

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ್‌ ಅವರನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಿಗ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಇವರು 26 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 35 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ತಂಡದಿಂದ ಇವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆರ್‌ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆದ 4ನೇ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದುವರೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಕೊಟ್ಟ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಎಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ 11.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಂಡದಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್‌ರನ್ನು ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.      

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದರೆ ಅದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ. ಇಡೀ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಜೋಶ್‌ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್‌ ಅತ್ಯಧಿಕ ದುಡ್ಡು ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಮೆಗಾ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 12.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಅಲ್ಲ.. 2025ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್‌ ಮಾಡಿದ ಟಾಪ್‌-10 ಯಂಗ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ ಇವರೇ! ‌

ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದರೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ. 2014ರ ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯು ಐದಲ್ಲ, ಹತ್ತಲ್ಲ.. 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹಣವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ 21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡಿಗ KL ರಾಹುಲ್‌ ಅವರ ಸಿಂಪಲ್‌ ಡಯಟ್‌.. ವಾರದ 6 ದಿನ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತಾರಂತೆ..!

