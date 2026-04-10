English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
ಅರ್ಧ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ವಿನಾಯಕನಾದ ನಾಯಕ!.. ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಆಟ

Rajat Patidar half century: ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ  ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ 16 ನೇ ಪಂದ್ಯವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಪತ್ಭಾಂಧವನಾದರು.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 10, 2026, 10:53 PM IST
Trending Photos

Rajat Patidar half century: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ 16 ನೇ ಪಂದ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪಂದ್ಯವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಮಳೆಯ ಅಡಚಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಳು ಬಂದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಆರಂಭಿಕದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಲಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಪವರ್‌ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕ ಕುಸಿಯಿತು. ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಆಗಿ ಔಟಾದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 32 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು, ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಪಡೆದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಚರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.

ಇನ್ನೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸ್‌ ಫೋರ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅತಿ ಬೇಗ ಔಟಾಗಿದ್ದು, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. 

ಇದಾ ನಂತರ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು, ಅದರಂತೆ ನಾಯಕನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿರುವ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಮೈದಾನ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನೆಡಿಸಿದರು. ತಂಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ್ತವಾಗಿ 63 ಬಾರಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು.. 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Rajat Patidar half centuryIPLIPL 2026Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru score updatesRajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru score

Trending News