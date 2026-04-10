Rajat Patidar half century: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ 16 ನೇ ಪಂದ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪಂದ್ಯವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಮಳೆಯ ಅಡಚಣೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳು ಬಂದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಘರ್ಜನೆ! ..ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್
ಆರಂಭಿಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಲಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕ ಕುಸಿಯಿತು. ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಔಟಾದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 32 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು, ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಪಡೆದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಚರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಇನ್ನೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಬಾರಿಸಿ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅತಿ ಬೇಗ ಔಟಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಇದಾ ನಂತರ ಆರ್ಸಿಬಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು, ಅದರಂತೆ ನಾಯಕನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿರುವ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ತಮ್ಮ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಮೈದಾನ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನೆಡಿಸಿದರು. ತಂಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ್ತವಾಗಿ 63 ಬಾರಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್..! ಇನ್ನಾದರೂ CSK ಪರ ಇರ್ತಾಳಾ "ವಿಜಯ ದೇವತೆ"