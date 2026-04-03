  • RCB vs CSK ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್!.. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆ ಯಾರದು ಗೊತ್ತಾ?

RCB vs CSK iplmatch records: ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ 35 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಈ 35 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 13 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಸಿಎಸ್‌ಕೆ 21 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 3, 2026, 01:05 PM IST
RCB vs CSK iplmatch records: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಪರಸ್ಪರ 33 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. CSK 21 ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಆದರೆ RCB 11 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದವು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ರೋಮಾಂಚಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಅಂತಸ್ತಿನ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಮಾಂಚಕ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

CSK vs RCB ಮುಖಾಮುಖಿ IPL ದಾಖಲೆ IPL 2025 ರ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 28, 2025 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನ MA ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ CSK, RCB ವಿರುದ್ಧ 33 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 21 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಚೆನ್ನೈ vs ಬೆಂಗಳೂರು ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆಗಳು & ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, CSK ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ, 33 ಮುಖಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ 21 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ, ಆದರೆ RCB 11 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂದ್ಯವು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.

CSK ತಂಡದ ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ಚೆನ್ನೈನ MA ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, CSK ಎಂಟು ಬಾರಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ, 2008 ರಲ್ಲಿ RCB ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ, ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು ಪ್ರಬಲ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಮ್ಮ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ತಂಡವು 2008 ರಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳು 8 ಈ ಪೈ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಗೆ 7ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಸಿಬಿ 10 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ.ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳು 10 ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳು 4 ಈ ಪೈಕಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ 5 ಜಯಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿಲ್ಲ

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

