RCB vs CSK ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್!.. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆ ಯಾರದು ಗೊತ್ತಾ?

CSK vs RCB ಮುಖಾಮುಖಿ IPL ದಾಖಲೆ IPL 2025 ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 28, 2025 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನ MA ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ CSK, RCB ವಿರುದ್ಧ 33 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 21 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ vs ಬೆಂಗಳೂರು ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆಗಳು & ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, CSK ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ, 33 ಮುಖಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ 21 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ, ಆದರೆ RCB 11 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂದ್ಯವು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
CSK ತಂಡದ ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ಚೆನ್ನೈನ MA ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, CSK ಎಂಟು ಬಾರಿ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ, 2008 ರಲ್ಲಿ RCB ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ, ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು ಪ್ರಬಲ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ತಂಡವು 2008 ರಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳು 8 ಈ ಪೈ ಸಿಎಸ್ಕೆಗೆ 7ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ 10 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ.ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳು 10 ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳು 4 ಈ ಪೈಕಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ 5 ಜಯಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿಲ್ಲ
