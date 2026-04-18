English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Apr 18, 2026, 01:35 PM IST
Trending Photos

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಐದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 2026 ರಂದು ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ವಿರುದ್ಧದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿದ ಡಿಜೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ತಿರುವು ಪಡೆದಿದೆ. "ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರ್, ಚಟ್ನಿ" ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿತು. CSK ತಂಡವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಡಿದ ಅಣಕಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಗೌರವದ ಹೇಳಿಕೆಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ ಈ ಹಾಡು ವೃತ್ತಿಪರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪಿಕಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ (Chinnaswamy Stadium) ನಡೆದಿದ್ದ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ (Cricket Match) ಈ ಹಾಡಿನಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

2026 ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಹಾಡಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆದ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಅವರ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಪಂದ್ಯದ ದಿನದ ಮನರಂಜನಾ ಮಿತಿಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಾಗಿ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟು 5 FIR ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಜನಪ್ರಿಯ ತಂಡಗಳಾದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಈಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಕೆಲವರು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್, ಪುನೀತ್, ಪುಸ್ಕರ್, ಪ್ರಭಾಕರ್, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ರಾವ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಕಬ್ಬನ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇವೆರಡೇ ಅಲ್ಲ.. ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದು ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರಬಹುದಾದ ಕ್ರಿಯೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ದೂರುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ 5 FIR ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. 

About the Author

Chetana Devarmani

Chetana Devarmani ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

RCB vs CSK FIRIPL match controversyCricket matchIPL 2026

Trending News