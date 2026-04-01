RCB vs CSK ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬೇಕಾ..!? ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ

RCB vs CSK match tickets booking : ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 2026 (ಭಾನುವಾರ) ರಂದು ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ CSK vs RCB ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆದವು. ಇದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅದರೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ ಒಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ..
ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಲೈವ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ₹3,750 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ₹47,000 ವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದವು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿಯಿದ್ದರೂ, ರದ್ದಾದ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಪಂದ್ಯದ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ M-Ticket ನಲ್ಲಿರುವ QR ಕೋಡ್ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸದಂತೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಅಧಿಕೃತ RCB ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವಂತೆ RCB ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ನೇರ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಂಕ್ https://shop.royalchallengers.com/ticket ಬಳಸಿ. ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ..