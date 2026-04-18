RCB Green Jersey : ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ 'ಹಸಿರು ಜೆರ್ಸಿ'ಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಹೌದು.. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ, 2011ರಿಂದಲೇ ಈ 'ಗೊ ಗ್ರೀನ್' ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟಗಾರರು ಹಸಿರು ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತತವಾಗಿ 4 ಬಾರಿ ಸೋಲಲು ಈ ಆಟಗಾರರೇ ಕಾರಣ!.. ಆ ಇಬ್ಬರು ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಎಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್
ಗ್ರೀನ್ ಜೆರ್ಸಿಯ ವಿಶೇಷತೆ : ಈ ಜೆರ್ಸಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 'ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು' ಎಂಬ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಿಫ್ಟ್ : ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಯುವ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಟಾಸ್ ವೇಳೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಬದಲಾಗಿ, ಹಸಿರೀಕರಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪುಟ್ಟದಾದ ಗಿಡವೊಂದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 'ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್' ಟಿ20 ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಕೆಕೆಆರ್ ಮಣಿಸಿ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್!
ಕೇವಲ ತಂಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಕೂಡ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇಂಧನ ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಅಥವಾ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಂಡವು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸಾಗರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಂದು ಹಸಿರು ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಕೇವಲ ಬೌಂಡರಿ-ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಹಸಿರು ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ KKR.. GT ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್
ಅಲ್ಲದೆ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಹಸಿರು ಪಡೆ ಇಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಜಯದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು..