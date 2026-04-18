ಗ್ರೀನ್‌ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ RCB ಪಡೆ..! ನಿಜವಾದ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಇದರ ಕಾರಣ

RCB vs DC Live match updates : ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ರ 26ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯವು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 18, 2026, 12:29 PM IST
EPFO 3.0: UPI, ATM ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ ಕಾರ್ಪಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯ? ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?
camera icon6
EPFO
EPFO 3.0: UPI, ATM ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್‌ ಕಾರ್ಪಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯ? ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ನೋಡಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon7
Shreyas Iyer Catch
ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌ ನೋಡಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
IPL 2026: ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಕೆಕೆಆರ್ ಮಣಿಸಿ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್!
camera icon6
GT vs KKR Highlights
IPL 2026: ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಕೆಕೆಆರ್ ಮಣಿಸಿ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್!
ಸತತವಾಗಿ 4 ಬಾರಿ ಸೋಲಲು ಈ ಆಟಗಾರರೇ ಕಾರಣ!.. ಆ ಇಬ್ಬರು ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಎಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌
camera icon7
Mumbai Indians
ಸತತವಾಗಿ 4 ಬಾರಿ ಸೋಲಲು ಈ ಆಟಗಾರರೇ ಕಾರಣ!.. ಆ ಇಬ್ಬರು ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಎಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌
RCB Green Jersey : ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ 'ಹಸಿರು ಜೆರ್ಸಿ'ಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಹೌದು.. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್‌ಸಿಬಿ, 2011ರಿಂದಲೇ ಈ 'ಗೊ ಗ್ರೀನ್' ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟಗಾರರು ಹಸಿರು ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾರಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತತವಾಗಿ 4 ಬಾರಿ ಸೋಲಲು ಈ ಆಟಗಾರರೇ ಕಾರಣ!.. ಆ ಇಬ್ಬರು ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಎಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌

ಗ್ರೀನ್‌ ಜೆರ್ಸಿಯ ವಿಶೇಷತೆ : ಈ ಜೆರ್ಸಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 'ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು' ಎಂಬ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಿಫ್ಟ್‌ : ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಯುವ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಟಾಸ್ ವೇಳೆ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಬದಲಾಗಿ, ಹಸಿರೀಕರಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪುಟ್ಟದಾದ ಗಿಡವೊಂದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 'ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್' ಟಿ20 ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಕೆಕೆಆರ್ ಮಣಿಸಿ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್!

ಕೇವಲ ತಂಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಕೂಡ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇಂಧನ ಉಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಅಥವಾ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಂಡವು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. 

ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸಾಗರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಂದು ಹಸಿರು ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಕೇವಲ ಬೌಂಡರಿ-ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಹಸಿರು ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ KKR.. GT ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್

ಅಲ್ಲದೆ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಹಸಿರು ಪಡೆ ಇಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಜಯದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

