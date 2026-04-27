DC ವಿರದ್ಧದ ಸೇಡಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ RCB ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಗಾರರೇ ಇರಲ್ಲ..! ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಾ ಪಾಟಿದಾರ್..?

RCB vs DC today match prediction : ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಥೆಲ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕನ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತು ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಂತಹ 'ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್'ಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯ ಸಣ್ಣ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ? : ಡೆಲ್ಲಿಯ ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇಗಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ಬದಲಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ವೇಗಿ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಡಫಿ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಕೇವಲ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಾಕ್ಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ: ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನ ಕೋಟಾದಡಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಾಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬಹುದು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-11:
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್
ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್
ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ)
ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್)
ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್
ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ
ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಾಕ್ಸ್
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್
ರಸಿಖ್ ಸಲಾಮ್ ದಾರ್
ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್
ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್: ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಅವರನ್ನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಪಡೆ ಇಂದು ದೆಹಲಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಸತತ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.