RCB ಕೊಹ್ಲಿ, ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌.. ಗೇಲ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಫಿನೀಶ್, ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಶಾಕ್‌!

ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ಸತತ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್‌ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 24, 2026, 11:47 PM IST
ಕೃಪೆ; RCB

RCB vs GT, Sai Sudarshan becomes fastest to 2000 runs: ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲುಂಡಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ. ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ಗೆ ಇದು ಸತತ ಎರಡನೇ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಗುಜರಾತ್‌ ಪಡೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಭವಗೊಂಡು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್‌ ಓಪನರ್‌ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್‌ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್‌ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಕೇವಲ 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಶತಕದಲ್ಲಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 11 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಶತಕ ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಐಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ 2000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು.‌

ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಕೇವಲ 47 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2,000 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 48 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಂತೆ ಶಾನ್ ಮಾರ್ಷ್ ಕೂಡ 52 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ 57 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 60 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಸಾಯಿ ಇವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಅಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 2000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 2000 ರನ್ ಪೂರೈಸಲು 1,361 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 1,193 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಹ್ವಾಗ್ 1211 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 1306, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 1326 ಮತ್ತು ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ 1353 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 

ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಜತ್‌ ಪಾಟಿದಾರ್‌ ಅವರು ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್‌ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು. ಓಪನರ್ಸ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್‌ ಶತಕ ಹಾಗೂ ಗಿಲ್‌ ಅವರ 32 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಗುಜರಾತ್‌ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 206 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆರ್‌ಸಿಪಿ ಓಪನರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ 81, ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಅವರ 55 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 18.5 ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 206 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. 

Bhimappa

Bhimappa

